Spontaner Applaus

Oftersheim.Seit vielen Jahren lädt die Pfarrei St. Kilian am Kirchweihfest zu einem besonders gestalteten Festgottesdienst mit vielen musikalischen Gruppen ein. Erstmals fand dieser Gottesdienst nun am Sonntag statt. Mit dem Eingangslied „Spirit of the mighty God“ stimmte der Gospelchor „Da Capo“ unter der Leitung von Gaby Weissmann die Gemeinde auf die Eucharistiefeier ein, die von Pfarrer Friedbert Böser geleitet wurde. Im Text aus dem Markusevangelium ging es um die Frage, wer im Reich Christi die Plätze rechts und links von Jesu einnehmen dürfe. Die Antwort bildete einen zentralen Gedanken dieser Feier, nicht zuletzt aufgrund aktueller Ereignisse.

Der Kinderchor begleitete mit Gaby Weissmann und Monika Meyer die Gabenbereitung. Nach der Kommunion formierten sich die Chöre zum gemeinsamen Danklied. Nach dem spontanen Applaus der Gottesdienstbesucher richtete auch Pfarrer Böser Worte des Dankes an alle Mitwirkenden. Nicht zuletzt auch an Dr. Lothar Gaa, der die Gesänge der Gemeinde an der Orgel begleitete und in diesem Jahr sein 70. Organistenjubiläum feiert.

Alle Stimmen ertönen

Mit dem Kirchen- und dem Kindergartenchor vereinigten sich schließlich alle Gruppen im Chorraum zu einem einzigen Klangkörper, der den Kirchenraum für das Schlusslied erfüllte. „Und ein neuer Morgen“ kam dann schon fast zu seinem Ende, als die Besucher nach dem feierlichen Auszug unter dem Festgeläut die Kirche verließen. zg

