Sprechstunde für Bürger

Oftersheim.Die CDU-Fraktion lädt am Freitag, 19. Juni, 19 Uhr, zu einer Bürgersprechstunde in die Mannheimer Straße 59 ein. Sicher habe sich in den vergangenen Wochen bei den Mitbewohnern Gesprächsbedarf ergeben, meinen die Christdemokraten. Deshalb stehen die Vorsitzende Annette Dietl-Faude und Gemeinderat Herbert Gieser als Ansprechpartner bereit.

Aufgrund der derzeitigen Bestimmungen bittet die CDU, sich für die Sprechstunde anzumelden. Es gibt die Möglichkeit, sich mit einer E-Mail an: cduvorstandoftersheim@gmail. com oder telefonisch bei Annette Dietl-Faude unter der Nummer 06202/5 39 24 anzumelden. Des Weiteren wird gebeten, im Fraktionsraum eine geeignete Mund-Nase-Maske zu tragen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 17.06.2020