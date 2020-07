Sprechstunde mit Gemeinderäten

Oftersheim.Kurz vor der Sommerpause besteht für Bürger noch mal die Möglichkeit, mit dem CDU-Gemeindeverband ins Gespräch zu kommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Am Donnerstag, 16. Juli, um 19 Uhr freuen sich die Gemeinderäte Tillmann Hettinger und Gerd Koppert auf einen regen Informationsaustausch. Die Bürgersprechstunde findet im Fraktionssaal in der Mannheimer Straße 59 statt.

In den vergangenen Tagen habe der CDU-Ortsverband über die örtliche Presse verschiedene Themen angerissen, zu denen es bestimmt noch Gesprächsbedarf gibt, teilen die Christdemokraten mit. Tillmann Hettinger und Gerd Koppert zitieren Johann Wolfgang von Goethe: „Was man nicht bespricht, bedenkt man auch nicht recht“. zg

Info: Unter cduvorstandoftersheim@ gmail.com wird um Anmeldung gebeten, ebenso wie um das Tragen einer Mund-Nase-Maske.

