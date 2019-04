Ständchen mit Torte belohnt

Oftersheim.Die Sängerfreizeit des Gesangverein Germania führte die Reisegruppe ins Renchtal nach Bad Peterstal im Schwarzwald. Die Anreise führte zunächst ins Vital-Krankenhaus nach Bad Peterstal, wo man für die Bewohner des Altenzentrums ein Ständchen sang und mit Schwarzwälder Kirschtorte belohnt wurde, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Das erste Ausflugsziel, begleitet von Reiseleiter Joachim Knoche, führte über das Harmersbach-, das Kinzig- und das Elztal nach Freiburg. Kurzweilig gab Knoche Wissenswertes über „seinen“ Schwarzwald und die Stadt Freiburg preis. Im Münster begrüßte Dekan Wolfgang Gaber die Oftersheimer Gruppe und freute sich über den Besuch aus seiner früheren Heimat. Die imposante Akustik des Münsters nutzten die Sänger, um mit „Herr deine Güte“ und dem „Sancta Maria“ zwei Chorsätze vorzutragen, welche die anwesenden Besucher mit spontanem Applaus belohnten. Nach einer Führung durch das Münster und einem Bummel über den Marktplatz ging es zurück.

Deftige Brotzeit und Bier

Am nächsten Tag war das Ziel Gengenbach. Bei herrlichem Sommerwetter luden die historische Altstadt und der Wochenmarkt zum Verweilen ein. Weiter ging die Fahrt nach Alpirsbach. Unvergesslich dort die Führung durch das Brauereimuseum der Klosterbrauerei mit anschließender Bierverkostung und einer deftigen Brotzeit im Schalander der alten Brauerei. Geführt vom pensionierte Braumeister Hans konnte man auf witzige Art alles über den Gerstensaft, die Braukunst und die mühevolle Arbeit vergangener Jahre erfahren. Mit Schwarzwälder Spezialitäten konnte man sich bei der Schwarzwälder Genussmanufaktur „Hermann Wein“ in Musbach bei Freudenstadt versorgen. Geräucherter Schinken und Speck fanden hier reißenden Absatz.

Mit Waldflüsterer Walter Frech wanderte die Germania entlang der Rench nach Bad Griesbach. Mit fast unendlichem Wissen über seine Heimat, die Natur und den Wald, aber auch die Sorgen und Nöte der Neuzeit, wusste er die Wandergruppe zu begeistern. Der Besuch des Tagelöhner- und Brennereimuseums der Familie Faißt vermittelte einen Eindruck darüber, wie schwer in früheren Zeiten die Arbeit im Wald in den Schwarzwälder Tälern gewesen sein muss. Bei einer Schnapsprobe mit lustigen Geschichten rund um den Schnaps und einem gesungenen „Prosit“ saß man noch lange in geselliger Runde zusammen. Das kulinarische Angebot, die freundliche Bewirtung im Hotel und die geselligen Abende mit den Alleinunterhaltern Franz Köninger und Klemens Kammerer waren Garant für eine gelungene Sängerfreizeit. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 29.04.2019