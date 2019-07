„Standort ist und bleibt perfekt“

OFTERSHEIM.Mitten im Wohngebiet liegt das Hauptgeschäft von Küchen Kall. Die Firma feiert im kommenden Jahr ihr 50-jähriges Bestehen und befindet sich davon allein schon über drei Jahrzehnte am selben Standort. Beim Küchenschautag konnten sich Interessierte unverbindlich über das Angebot informieren. Gemächlich schlenderten Paare durch die klimatisierten Räume, während draußen fast 40 Grad im Schatten waren. Aufmerksam wurden Schränke geöffnet, Backöfen begutachtet und Arbeitsplatten befühlt, Blicke getauscht und im ruhigen Ton beratschlagt.

Sicher hat auch das steigende Interesse der vergangenen Jahre für die Küchenkultur dazu beigetragen, dass die Auswahl für die Ausstattung dieses Teils der Wohnung heute zumeist als viel wichtigere Entscheidung wahrgenommen wird als noch vor einigen Jahren, in denen hauptsächlich pragmatische Gesichtspunkte im Fokus standen. Kein Wunder, dass dieses Thema von beiden Partnern gut diskutiert sein will.

Trotz der außergewöhnlich hohen Temperaturen hatte doch eine ganze Reihe von Interessierten den Weg in die Nansenstraße gefunden, was Geschäftsführer Oliver Schmidt freute: „Neben unserem Glühweinfest im Januar ist der Küchenschautag ein weiterer Höhepunkt des Jahres. Die Menschen, die an einem Tag den Weg zu uns finden, an dem man von den Freibädern und Seen der Gegend fast magisch angezogen wird, haben schon ein sehr konkretes Interesse. Da ist weniger – wie so oft – einfach mehr“, meinte Schmidt. Auch sei die Entscheidung, den Küchenschautag auf einen Sonntag zu legen, eine sehr bewusste: „Viele unserer Kunden sind jüngere Paare, die noch keine Kinder haben und bei denen beide voll berufstätig sind. Da passt das am besten in deren Zeitmanagement.“

Mit Gemeinde verbunden

Dass die Hauptstelle des Unternehmens in Oftersheim ist und bleibt und Heidelberg die Filiale, stellte der Geschäftsführer unmissverständlich klar und fuhr fort: „Die beiden Geschäftsstellen ergänzen sich gut. Dort sind wir in einem Industriegebiet in der Nähe von anderen Firmen mit Kundenaufkommen, was Sinn macht, da wir erst vor ein paar Jahren in Heidelberg eröffnet haben. Hier in Oftersheim kennt man uns, der Standort ist und bleibt perfekt für Küchen Kall“, stellte Schmidt fest und ergänzte: „Wir fühlen uns sehr mit den Menschen in der Hardtgemeinde und in der Gegend verbunden und sind daher auch voller Überzeugung Sponsoren im lokalen kulturellen und sportlichen Bereich. Das gehört für uns einfach dazu.“

Die in letzter Zeit zunehmende Konkurrenz durch große Möbelhausketten, die mit teilweise recht aggressiven Werbekampagnen den klassischen Küchen-Fachbetrieben Marktanteile abjagen wollen, sieht Geschäftsführer Oliver Schmidt gelassen: „Wir betreiben unser Geschäft mit Leib und Seele – und dabei spreche ich von allen 24 Mitarbeitern. Sicher machen auch andere einen guten Job, aber wie der Volksmund schon sagt: Wer zu billig kauft, kauft oft doppelt.“

Er ergänzt: „Wir decken jedes Preissegment ab, aber viele unserer Kunden achten auf Qualität. Die bekommen sie natürlich – und das zu einem fairen Preis. Das ist ein Teil unseres Erfolgsrezepts“, sagt der Unternehmer, der fast 40 Jahre Teil der Firmengeschichte ist und seit dem Tod von Rolf Kall das Unternehmen als alleiniger Geschäftsführer leitet.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.07.2019