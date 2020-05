Starker Partner für Herausforderungen

Oftersheim/Region.Eine neue Herausforderung mit einem neuen Partner: SAP, Weltmarktführer für Unternehmenssoftware aus Walldorf, wird Sponsor des Teams von eSport Rhein-Neckar (ERN). In der kommenden Saison wird das ERN-Team bei der ESL-Meisterschaft im Spiel „Dota2“ antreten.

E-Sports gewinnt immer mehr an Relevanz in der Bevölkerung, heißt es in einer Pressemitteilung. Es biete auch für Unternehmen mittlerweile eine spannende Plattform. Die SAP ist bereits seit April 2018 im E-Sports aktiv und arbeitet als Technologiepartner mit der globalen E-Sports-Organisation „Team Liquid“ zusammen. Mit der regionalen Partnerschaft zwischen ERN und SAP wird nun auch ein E-Sports-Verein aus der Metropolregion unterstützt.

„Wir sind stolz, mit der SAP einen starken Partner aus der Region gewonnen zu haben. Unser Ziel ist es, E-Sports in der Metropolregion Rhein-Neckar weiter voranzubringen. Hierfür sind Partner wie die SAP von essenzieller Wichtigkeit, da sie E-Sports selbst gut kennen und die Region fördern wollen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit im Spiel ,Dota 2,“, sagt Maximilian Breier, der Abteilungsleiter von eSport Rhein-Neckar.

„Wir freuen uns, mit eSport Rhein-Neckar eine starke regionale Initiative unterstützen zu können, die wir bereits seit ihren Anfängen in ihrem Wachstum beobachtet haben“, sagt Lars Lamadé, verantwortlich für Sponsoring in Europa und Asien bei SAP. „Das Engagement in der Rhein-Neckar-Metropolregion ist sehr wichtig für die SAP. Jetzt können wir neben unserer globalen Partnerschaft bei E-Sports auch mit einem lokalen Team zusammenarbeiten.“ zg

