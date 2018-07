Anzeige

Von 12 bis 17 Uhr gastiert der Mitmachzirkus Paletti in der Hardtgemeinde. Dabei können Nachwuchsartisten jonglieren lernen, auf dem Drahtseil laufen oder die Balancekugel ausprobieren. An beiden Tagen können Gäste das Mittelalterlager im Gemeindepark besuchen und in die Lebensart der Wikinger eintauchen. Und damit auch alle Besucher kulinarisch auf ihre Kosten kommen, haben viele Vereine und Organisationen Verpflegungsstände mit leckeren Schmankerln aufgebaut. az

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 21.07.2018