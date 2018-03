Anzeige

Oftersheim.Mehr als fünf Jahre sind vergangen, seit Pastoralreferent Benno Müller sich als Leiter des Senioren-Kreises verabschiedet hat, um seine neue Aufgabe als Dekanatsreferent wahrzunehmen. Nun kam er zu Besuch zurück an seine ehemalige Wirkungsstätte.

Mittelpunkt des Programms an diesem Senioren-Nachmittag war eine Bildmeditation zur österlichen Bußzeit. Hierzu zeigte Müller eigene Fotografien der 14 Stationen des Kreuzwegs von Lourdes. 115 gestiftete Figuren wurden in zehnjähriger Bauzeit auf einer Strecke von 1,5 Kilometer installiert. Als Militärseelsorger hatte Benno Müller mehrmals Gelegenheit, Soldaten-Wallfahrten begleiten zu können, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit meditativen Texten begleitete der Referent die Stationen des Leidenswegs Christi, sprach unter anderem über die menschlichen Begegnungen auf diesem Wege mit seiner Mutter Maria, Simon von Cyrene und Veronika.

Zitate regen zum Nachdenken an

Eindrucksvoll stellte Müller bei allen Stationen den Bezug zum eigenen Leben her. So manches Zitat aus prominenter Feder regte zudem zum Nachdenken und zu stillen Überlegungen an. Was in der Taufe mit den Gläubigen geschehen ist, bedarf immer wieder der Erneuerung und Belebung. Das Mitgehen und Mitfeiern der 40 Tage vor Ostern will dazu verhelfen.