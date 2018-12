Sternenform ist außergewöhnlich

2 Fotos ansehen Mit dieser Fibel wurde das Gewand ver-schlossen. © Zeuner

Oftersheim.Im Römermuseum in der Mannheimer Straße 59 sind Fundstücke einer „Villa rustica“, eines römischen Gutshofs, von Ausgrabungen auf den Hornungsäckern auf Oftersheimer Gemarkung in den 1960er Jahren ausgestellt. Einige der Exponate der sehenswerten Schau stellen wir in loser Folge detailliert vor.

An der Oftersheimer Fundstelle sind einige schmückende Gebrauchsgegenstände gefunden worden. Neben Haarnadeln sind im Museum beispielsweise einen filigranen Armreifen für ein Kind, Melonenperlen und mehrere Fibeln, also Gewandnadeln, die zum Verschließen von Kleidungsstücken verwendet wurden, zu sehen. Ihre Funktion ähnelt der heute bekannten Sicherheitsnadel.

Kunstvoll verziert

Fibeln wurden aus Metall, im hier vorliegend Fall handelt es sich um Bronze, angefertigt und häufig kunstvoll verziert. Das Fundstück auf unserem Bild ist besonders: Am häufigsten treten bei dieser Fibelform quadratische, rautenförmige, runde oder dreieckige Zierplatten auf, hier ist eine sternförmige Zierplatte zu sehen. Flankiert ist diese außergewöhnliche Form von zwei stilisierten Tierköpfen.

Der Stern selbst ist heute grünlich-weiß mit schwarzen Punkten dekoriert. Im Zentrum ist er rot gefärbt. Sie datiert etwa in das zweite Jahrhundert nach Christus. Fibeln dieser „gleichseitigen“ Machart werden in Militärlagern wie auch in Frauengräbern gefunden. Deshalb sind sie keiner Personengruppe direkt zuzuordnen.

Im Römermuseum sind weitere gleichseitige Fundstücke zu sehen, zudem germanische Fibeln, bei denen im Unklaren bleibt, wie sie in die Villa rustica auf Oftersheimer Gemarkung gelangt sein können. zesa

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 10.12.2018