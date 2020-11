Sternsinger auf Bestellung

Oftersheim.Auch im kommenden Jahr findet das Dreikönigssingen statt. Gerade in diesen Zeiten ist solch ein Zeichen der Solidarität wichtig, heißt es in einer Mitteilung der katholischen Seelsorgeeinheit. Da jedoch die Gesundheit an oberster Stelle steht, läuft die Aktion anders ab: Es wir ein „Lieferservice“ eingerichtet. Auf Wunsch wird der Segen „Christus segne dieses Haus“ in Form von gesegneten Aufklebern gebracht. „Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ heißt dieses Mal das Leitwort. Zahlreiche Kinder in der Ukraine wachsen ohne Vater, Mutter oder beide Elternteile auf, weil diese im Ausland arbeiten.

Spenden können auf folgendes Konto überwiesen werden und werden zu 100 Prozent an die Aktion weitergeleitet: DE84 6725 0020 0023 8033 64. Wer einen Segen wünscht, meldet sich bis Sonntag, 27. Dezember, beim Pfarramt unter 06202/92 62 80 oder schreibt eine E-Mail an: sternsinger-oftersheim@seelsorgeeinheit-schwetzingen.de mit Namen und Adresse. Es werden auch Zettel in den Kirchen ausliegen, die ausgefüllt in den Pfarramtsbriefkasten geworfen werden können. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 27.11.2020