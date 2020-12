Stille Nacht im ganzen Ort

Oftersheim.Es sind andere Bilder von den Straßen in der Gemeinde am frühen Abend, als man es sonst in der Vorweihnachtszeit gewohnt ist. Das Leben scheint innezuhalten, kein Mensch und kein Auto sind mehr zu sehen.

Wo in anderen Jahren hektische Betriebsamkeit herrschte und Stress wegen der letzten Geschenke, die noch zu besorgen waren, ausbrach, gibt es jetzt vor allem eines: diese ungewohnte Stille.

Leben hauchen dem Ort aber die Lämplein ein, die an öffentlichen Plätzen oder auch in den privaten Gärten brennen – ungeachtet des Lockdowns. Und sie bereiten den wenigen Passanten Freude, die noch unterwegs sind, oder den Bewohnern, wenn sie ihre Lichtinstallationen betrachten.

Wie ein Bullauge

Fast wie durch das Bullauge eines Schiffs winkt der Weihnachtsmann Roland Munk, der uns ein Foto geschickt hat, und seiner Familie zu. Ob der sagenumwobene Überbringer der Weihnachtsgeschenke mit dem Fahrrad gekommen ist? Das jedenfalls steht in der Nähe und ist vorbildlich beleuchtet.

Wie man hört, ist der gemütliche Geselle mit der Zipfelmütze und dem Mantel ja auch von der nächtlichen Ausgangssperre ausgenommen. Das gilt aber nur für das Original, das einzigartig sein soll und das noch niemand „in echt“ gesehen hat. Für die zahlreichen Kopien gilt das natürlich nicht. Die müssen sich an die Corona-Verordnungen halten. Aber ob man nun an die Existenz des Weihnachtsmannes glaubt oder nicht – ein paar Träumereien und die Vorfreude auf Heiligabend sollten trotz oder gerade in diesen Zeiten erlaubt sein. az

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 23.12.2020