Stimmung in der „Reblaus“

Oftersheim.Ein Bus mit 40 Sängern vom Sängerbund-Liederkranz setzte sich in Richtung Malsch zur Besenwirtschaft „Reblaus“ des Weingutes Bös in Bewegung. Eingeladen zu der Fahrt hatte der MGV Eintracht Hockenheim als ein Dankeschön für die Unterstützung bei deren Konzert in der evangelischen Kirche in Hockenheim. Die Sonne spielte bei dem Ausflug mit und so stand zunächst ein Spaziergang durch die Malscher Apfelplantagen auf dem Programm.

Bald trafen die ersten Sänger im „Besen“ ein und freuten sich schon auf ihr Viertel Wein oder die Schorle.

Nach einer kulinarischen Stärkung holte der Leiter vom Sängerbund-Liederkranz, Fritz Kappenstein, seine „Quetsch“ hervor und dann konnte es auch schon losgehen. Er machte ordentlich Dampf, die Sänger ließen sich mitreißen und so mancher Besucher schaute neugierig vorbei und freute sich an den dargebotenen Stimmungsliedern und Ohrwürmern.

So verging die Zeit wie im Flug. Wie heißt es: Aufhören soll man, wenn’s am schönsten ist. wpr

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 27.09.2019