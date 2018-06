t Rückgang

Ein Einbrecher blickt durch eine eingeschlagene Fensterscheibe (gestellte Szene). Solche Delikte sind in der Region rückläufig. © dpa

Ein einziger Nachbarschaftsstreit, der sich insbesondere auf die Konten „Sachbeschädigung“ und „einfacher Diebstahl“ niederschlägt, belastet die Kriminalstatistik des vergangenen Jahres in der Gemeinde Oftersheim allein schon mit 134 Delikten (wir berichteten mehrfach über die Prozesse).

Dazu kommen Vorfälle an der Tank- und Rastanlage Hardtwald, die ja nichts unmittelbar mit der Gemeinde zu tun hat, die aber auf deren Gemarkung liegt. Auf dieser Anlage gab es eine Steigerung von 20 auf 58 Straftaten im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr, wobei es sich 26-mal um Tankbetrug handelte (2016: achtmal).

Zwei „Ausreißer“

Diese beiden außergewöhnlichen Posten tragen maßgeblich dazu bei, dass unterm Strich die Kriminalität in der Hardtgemeinde im Jahr 2017 angestiegen ist: Um 539 auf 584 Fälle, was einem Plus von 8,3 Prozent entspricht. Diese Zahlen stellte Martin Scheel, der Leiter des zuständigen Polizeireviers in Schwetzingen, Bürgermeister Jens Geiß, dem Leiter des Ordnungsamtes, Dennis Wiedemann, und dem Gemeindevollzugsbediensteten Michael Fischer vor.

„Bereinigt“ man die Zahlen jedoch um diese beiden „Ausreißer“, sieht das Bild gleich ganz anders aus: „Dann ergeben sich für Oftersheim noch 430 Straftaten im Jahr 2017“, verdeutlichte Scheel im Gespräch mit unserer Zeitung, dass diese realistischeren Zahlen „sogar noch unter dem Fünf-Jahres-Mittelwert von dann 445 Fällen liegen“. Die Aufklärungsquote ist um 2,9 Prozent auf 53,6 Prozent gestiegen.

Einen Rückgang, führte Scheel weiter aus, gebe es in der Gemeinde bei allen Diebstahlsdelikten zusammengenommen (von 234 auf 211 Fälle). Interessant in diesem Zusammenhang sind zwei Unterpunkte, die dem subjektiven Sicherheitsgefühl der Bürger entgegenstehen: Die Wohnungseinbrüche sind von 14 auf acht Fälle gesunken (minus 42,9 Prozent), die Kfz-Aufbrüche sogar von 36 auf 20 (minus 44,4 Prozent).

Umfangreiche Beratungen

Den erheblichen Rückgang bei den Wohnungseinbrüchen führt Martin Scheel zum einen darauf zurück, dass die Polizei umfangreiche Präventionsveranstaltungen durchführt. Sie bietet auch Beratungen, wie man die Sicherheit verbessern kann, vor Ort bei den Hauseigentümern an.

„Aber zum anderen setzen wir in der gesamten Region ein Konzept um, das mittlerweile große Erfolge zeigt. Das kann man nicht nur an den Oftersheimer Zahlen sehen, das spiegelt sich auch in den Kommunen im gesamten Umland wider“, freut sich der Schwetzinger Revierleiter über die Maßnahmen.