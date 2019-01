Tänze und Gedichte zur Winterfeier

Oftersheim.Unter dem Motto „Durch’s Wäldlerjahr“ treffen sich alle Gruppen der Böhmerwäldler mit ihren Freunden, Mitgliedern und allen Interessierten zur ersten Veranstaltung im neuen Jahr.

Am Sonntag, 20. Januar, lädt der Böhmerwaldbund ab 14.30 Uhr in den Rose-Saal, Mannheimer Straße 95, ein. Nach einer gemütlichen Kaffeerunde treten die Kinder- und Jugendgruppen sowie der Singkreis mit Liedern, Tänzen und Gedichtvorträgen zum Thema „Durch’s Wäldlerjahr“ in Aktion.

Umrahmt werden die abwechslungsreichen Darbietungen von den „Churpfälzer Saitensprüngen“ mit Gitarre, Hackbrett und Zither. Die musikalische Leitung haben dabei Fritz Jauché und Robert Tauber inne. Das Tanzen leitet Claudia Rieg. Die Bewirtung erfolgt vom eingespielten Team des Freundeskreises. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei, eingeladen sind alle Interessierten. zg

