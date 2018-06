Talent und Spaß fördern

Anzeige

Oftersheim.Die Musikfreunde bieten ab September neue Kurse in der musikalischen Früherziehung an. Auf Wunsch können Interessierte an einer Schnupperstunde im Juli teilnehmen.

Die musikalische Frühförderung lässt Kinder erleben, wie viel Freude und Bereicherung gemeinsames Musizieren, Singen und Tanzen bedeutet. Nicht jedes Kind wird als Mozart geboren, aber jedes kommt als kleiner Musiker auf die Welt, meinen die Musikfreunde.

Kinder haben von Geburt an ein sicheres Rhythmusgefühl und begeistern sich für Stimmen, Geräusche und Melodien. Musik interessiert Kindern aber nicht nur von Anfang an, sie fördert auch ihre Entwicklung in vielen Bereichen, heißt es in einer Pressemitteilung.