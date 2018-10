Team baut alles passgenau ein

Oftersheim.Öffnet Küchen Kall seine Türen zum Küchen-Schautag, dann geben sich die Neugierigen und Suchenden förmlich die Klinke in die Hand, heißt es in einer Pressemitteilung des Fachgeschäfts. Ungestört kann man an den insgesamt sechs Aktionstagen im Jahr in Heidelberg und Oftersheim sonntags durch die Küchenausstellungen gehen und alle Innovationen und Neuerungen detailliert anschauen.

Ein Konzept, das aufgeht, denn sonntags können üblicherweise beide Partner gemeinsam kommen und erleben, welche Neuheiten es gibt. „Es schauen Leute vorbei, die ihre bestehende Küche quasi aufpolieren wollen, denen eine Renovierung vorschwebt oder solche, die sich für neue Geräte interessieren“, fasst Küchen-Kall-Geschäftsführer Oliver Schmidt zusammen. Die Anliegen beziehen sich außerdem auf das komplette Portfolio des Küchen-Fachhauses mit individueller Beratung und dem Rundum-Sorglos-Paket in Sachen Service bis Einbau. Kochen ist trendy, die Küche längst zum funktionalen Wohlfühlraum geworden, zum Ort für romantische, selbstgekochte Dinner zu zweit oder für die große Runde mit Familie und Freunden. Moderne Ausstattungen an Schränken und elektronischen Geräten sind dabei die Basis für entspanntes Arbeiten und Genießen.

Naturmaterial spüren

Anett und Klaus Holl denken an die Erneuerung ihrer Küche, zeigen großes Interesse an Arbeitsplatten aus Stein. Einmal drüberstreichen macht die Oberfläche erlebbar, gibt eine Vorstellung, wie sich das Naturmaterial später in der Küche anfühlen wird. Pflegeleicht ist der Granit, den die beiden im Blick haben, hält Hitze stand und dank polierter Oberfläche zeigt er sich robust gegen Kratzer. Ästhetisch macht die Platte was her, das steht fest, jedoch: Wie wird sie zugeschnitten und vor Ort installiert?

Oliver Schmidt erläutert: „Unser Team baut bei Ihnen alles passgenau ein, die Steinplatten werden von uns fachgerecht zugeschnitten und verbaut.“ Ein Vorteil, die Fachleute im eigenen Haus zu haben, denn sonst müsste der Kunde seine Küche von zwei Stellen fertigstellen lassen – das kostet Zeit, birgt Risiken.

Die Multifunktionalität in der Küche ist im Fokus vieler Besucher an diesem Sonntag. Dank der breiten Palette im Kall-Angebot kann sie, je nach persönlichem Geschmack und gewünschten Lifestyle-Optionen, vom „Haus der Küche“ aus einem Guss umgesetzt werden. „Auch im kommenden Jahr werden wir wieder an insgesamt sechs Sonntagen zur freien Umschau bei Kaffee und Kuchen einladen“, blickt Oliver Schmidt voraus und dankt im Namen des gesamten Teams allen Besuchern für die großartige Resonanz in diesem Jahr. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.10.2018