Tee stammt aus dem eigenen Anbau

Oftersheim.Bohnen frisch vom Stock, die Himbeere ohne Transportwege direkt in den Mund und Dackel Waldi Freilauf gönnen, ohne die Parzelle verlassen zu müssen. Wo Kinder toben und Rosen blühen, da fühlt sich der Mensch in seinem Schrebergarten wohl. Kommt dann noch die leckere Umsetzung des Gesetzgeberwillens ins Spiel, dann gedeihen auf gut der Hälfte des Landes Obst und Kräuter, Gemüse und Co. Unsere Serie erzählt die Geschichten von Menschen, die ihr Herz an ihren Schrebergarten verloren haben und dort viele köstliche Details hegen und pflegen.

Irina Büscher hat sich tief eingegraben in ihre Scholle. Immer wieder kann man ein Seufzen und ein fröhliches Lachen hören, wenn die leidenschaftliche Gärtnerin eine neue Blüte in ihren Blumenrabatten oder ein frisch gekeimtes Kräutlein in den anderen Beeten entdeckt. „Garten ist mehr als Leidenschaft“, sagt sie, als sie gerade einmal wieder hinter dem Gewächshaus hervorhuscht und einen Blick auf die sicherlich bald köstlich mundenden Kräuter wirft, „das ist mein Leben“.

Ein Bekenntnis, das sie an ihre Heimat erinnert. In Russland, da habe sie schon als Kind den Garten ihrer Familie erlebt. „Der war aber nicht so klein wie dieser“, schmunzelt sie und deutet um sich herum.