Tempo Ratio und Hofschneider spenden Desinfektionsmittel und Mund-Nase-Masken für Friedrich-Ebert-Schule

Von Volker Widdrat

Oftersheim. Eine tolle Spende erhielten die Grundschüler der Friedrich-Ebert-Schule. Die Tempo-Ratio-Gruppe mit Inhaber und Geschäftsführer Yasin Cinar übergab an Rektorin Alexandra Brake 40 Halbliterflaschen mit Desinfektionsmittel, die in den Klassenräumen gebraucht werden. Zudem überreichte Spendenpate Tobias Schäfer noch eine Handdesinfektionssäule, die im Erdgeschoss bei den Willkommensgrüßen in mehreren Sprachen ihren Platz findet.

Dario Hofschneider von der Hofschneider Handels GmbH, die ebenso wie die Tempo-Ratio-Gruppe in der Carl-Benz-Straße 3 in Schwetzingen ansässig ist, brachte 1000 Mund-Nase-Masken für die Grundschule mit. Die großzügige Spende sei in Zeiten von Corona natürlich sehr hilfreich, freute sich die Schulleiterin. Leider könne der Schulbetrieb in gewohntem Umfang noch nicht wieder aufgenommen werden, bedauerte sie.

In der Schule läuft derzeit eine erweiterte Notbetreuung gemäß der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Ab Montag, 18. Mai, wird die Friedrich-Ebert-Schule wieder für die Viertklässler geöffnet. „Unterrichtet wird 13 Stunden in der Woche. Die Klassen werden geteilt, es werden sechs Lerngruppen gebildet. Ein Stundenplan geht an die Eltern raus“, sagte Alexandra Brake: „Wir haben uns dazu viele Gedanken gemacht.“

Auch beim Hygieneplan ist die Schule sehr gut aufgestellt. Wenn die Schüler das Gebäude betreten, müssen sie die Hände desinfizieren. Ein Hinweis an der Handdesinfektionssäule zeigt Schritt für Schritt die richtige Vorgehensweise. In der Schule hängen Plakate, die den Kindern den Umgang mit Mund-Nase-Maske zeigen. Bevor die Maske aufgesetzt wird, sollten sich die Schüler 30 Sekunden lang die Hände waschen. Die Maske sollte eng anliegen und Mund und Nase bedecken. Wenn die Maske feucht geworden ist, sollte sie ausgewechselt werden.

Die Schule hat ja jetzt durch die Spende 1000 Masken vorrätig. Die Kinder, die ihre Maske vergessen haben, bekommen eine ausgehändigt. Ein besonderer Hinweis fehlt bei den gezeichneten Corona-Regeln nicht: „Auch mit Maske muss ich den Abstand von 1,5 Metern zu anderen Menschen einhalten.“

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 12.05.2020