„Terra Nigra“ heißt diese glänzende Keramik

Oftersheim.Im Römermuseum in der Mannheimer Straße 59 sind Fundstücke einer „Villa rustica“, eines römischen Gutshofs, von Ausgrabungen auf den Hornungsäckern auf Oftersheimer Gemarkung in den 1960er Jahren ausgestellt. Einige der Exponate der sehenswerten Schau stellen wir in loser Folge detailliert vor.

Die steil- oder hochwandige Schüssel gehörte wohl zur Gebrauchskeramik im Haushalt der Bewohner der „Villa rustica“. Sie ist 10,80 Zentimeter hoch, hat am oberen Rand einen Durchmesser von 17,50 Zentimeter und am unteren kleinen Standring einen Durchmesser von 5,80 Zentimeter. Die Fachleute gehen davon aus, dass es sich bei dem kleinen Napf um ein Geschirrteil aus einer Heidelberger Produktion handelt. „Terra Nigra“ wird die grautonige Keramik mit glänzender schwarzer Oberfläche genannt, wobei die Bezeichnung zeitgleich für die römische Warenart der scheibengedrehten Feinkeramik steht.

In Manufakturen hergestellt

Das römische Tafelgeschirr in Rottönung nennt man „Terra sigillata“, es steht für „gehobenes“ Tafelgeschirr und wurde in Manufakturen in größeren Mengen produziert. In den vielen Fundkisten der Ausgrabung in Oftersheim sind Bruchteile fast aller bekannten Formen des zweiten und dritten Jahrhunderts vertreten. Neben der Schüssel und dem Teller sind in großer Menge Fragmente von Bechern mit Griesbewurf, geltonigen Tellern, Krügen, Reibschalen und Schüsseln gefunden worden.

Frühe Formen aus dem ersten Jahrhundert sind mit im Fundus, jedoch in größerer Zahl die der beiden folgenden Jahrhunderte. Einige der Teile weisen im Bodenbereich Abnutzungsspuren der Glasur durch Rühren auf, was auf die intensive Nutzung im Küchenbereich schließen lässt. Zu einem Fund haben die Ausgräber im Protokoll vermerkt: „Lag waagrecht in der Erde, gefüllt mit schwarzer Erde und Holzkohleresten.“ Zutage gefördert haben sie eine schrägwandige Terra-Nigra-Schüssel mit nach innen gerolltem Rand, deren Bruchstelle eine grau-beige Färbung aufweist.

Vorräte in großen Töpfen

Lesbare Töpferstempel sind auf zwei der ausgestellten Teller noch erhalten. Sie weisen „Impetratus“ sowie „Saturiofe“ als Erschaffer derselben aus. Zudem ist anhand der Funde nachvollziehbar, dass die Bevorratung zu der damaligen Zeit wohl in großen Töpfen stattfand. Teilweise trugen diese auch ein Schachbrettmuster. Das Gemeindemuseum ist zurzeit in Winterpause und geschlossen, ab Sonntag, 10. März, ist es wieder jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat von 10 bis 12.30 Uhr geöffnet. zesa

