Tiere sind umgezogen

Oftersheim.Derzeit weiden im Naturschutzgebiet am Dreieichenbuckel wieder Tiere – zusammen sind es 45 Ziegen, vier Esel und 41 Schafe. Die Beweidung ist Teil des Pflege- und Entwicklungsplans Oftersheimer Dünen (PEPL) des Regierungspräsidiums. Die Gemeindeverwaltung bittet alle Waldbesucher, Rücksicht zu nehmen und die Ziegen in Ruhe weiden zu lassen. Sie erfüllen ihre Aufgabe als Teil des Naturschutzes, heißt es in einer Pressemeldung der Gemeinde. Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird das bewaldete Areal, das zum Naturschutzgebiet Oftersheimer Dünen gehört, mit den Vierbeinern beweidet.

Ziel der tierischen Maßnahme ist es, Gebüsche oder Hecken wie beispielsweise die spätblühende Traubenkirsche zurückzudrängen, so dass mehr Helligkeit auf den Sandboden kommt.

Das trägt dazu bei, dass der Wuchs und die Entwicklung lichtbedürftiger Pflanzen und Tiere gefördert werden. Auf den Sandböden, die von der Sonne bestrahlt werden, nehmen die Bestände der stark gefährdeten Arten Sandstrohblume, Silbergras und Ohrlöffel-Leimkraut zu. Spezialisierte Sandtierarten wie beispielsweise der Dünen-Sandlaufkäfer, das Steppenbienchen und der Wolfsmilchschwärmer finden geeignete Lebensbedingungen vor. So ist der Plan der Experten. Die Beweidung ist Teil des Pflege- und Entwicklungsplans. Er soll die Dünen wieder in ihre ursprüngliche Form zurückversetzen. az/zg

