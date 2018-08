Anzeige

Gerade hat er die elfte Klasse an der Freien Walldorfschule in Wiesloch absolviert. Was er nach dem Abitur machen möchte, ist klar: „Ich werde Heil- und Erziehungspfleger“, das steht fest, weil: „Ich wollte schon immer was mit Menschen machen. Das sei zwar nicht immer leicht, macht aber echt Spaß“.

Montags hilft er im Demenzcafé

Das tut er übrigens auch immer montags, wenn er im Demenzcafé hilft, sich mit den älteren Menschen befasst, ihnen zuhört und vorliest. Auch freitags ist er in Schwetzingen bei der Lebenshilfe unterwegs, dann steht der Kurs „Fit ins Wochenende“ auf dem Terminplan und wieder ist Til unterstützend dabei. Schon außergewöhnlich für einen so jungen Mann.

Und was macht er sonst noch so? „Ich bin auch mit Freunden unterwegs, am Wochenende“, sagt er lachend, „aber am meisten Spaß macht mir das Zusammensein mit den Kindern.“ Die holen ihn auch direkt vom Gespräch weg und nehmen ihn in Beschlag: „Komm mit, wir wollen Fußball spielen.“ zesa

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 08.08.2018