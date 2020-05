Tilgungsfreie Jahre für Kredit

Oftersheim.Da die für Dienstag, 28. April, geplante öffentliche Gemeinderatssitzung aufgrund der Lage rund ums Coronavirus entfallen ist, hat der Gemeinderat über einen Tagesordnungspunkt mittels elektronischem Umlaufverfahren abgestimmt.

So hat das Gremium einstimmig beschlossen, für den 2019 bei der KfW-Bankengruppe aufgenommenen Kredit in Höhe von 2 Millionen Euro, entgegen dem Beschluss vom 30. April 2019, die angebotenen fünf tilgungsfreien Anlaufjahre in Anspruch zu nehmen. Der Kredit wurde bereits im Frühjahr 2019 für den Neubau des Rettungszentrums aufgenommen. Um im Zeitraum der Zinsbindung den maximal möglichen Betrag zu tilgen, wurde zunächst auf die angebotenen fünf tilgungsfreien Anlaufjahre verzichtet. Nun hat die Verwaltung aufgrund der sich abzeichnenden schwierigen Haushaltslage im Zuge der Corona-Krise jedoch vorgeschlagen, die angebotenen fünf tilgungsfreien Anlaufjahre doch in vollem Umfang in Anspruch zu nehmen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 09.05.2020