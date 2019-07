Till Ebbesmeier und Bernd Bär sind die Könige

Oftersheim.Es gehört fest in den Reigen der Vereinsfeste in der Gemeinde: das Fischerfest des ASV Schleie, das am Samstag, 6. Juli, ab 15 Uhr, und Sonntag, 7. Juli, ab 10 Uhr auf dem vereinseigenen Gelände am Oberen Wald stattfindet und erneut zahlreiche Besucher anlocken wird.

Am Samstagabend treffen sich befreundete Angelvereine um 19 Uhr zum „Anglertreff“, um den Fischerkönig Bernd Bär und den Jugendkönig Till Ebbesmeier bei der Proklamation um 20 Uhr zu ehren, teilt der Verein mit. Die „Fischerbar“ öffnet dann um 20 Uhr und hält allerlei leckere Erfrischungen für die Besucher parat.

Unterhaltung bietet der Karlsruher Musiker Ronny, der den Gästen von seinen Auftritten beim Fischerfest bereits gut bekannt ist. „Er sorgt immer für eine Bombenstimmung“, erklärt Anja List, zuständig für die Pressearbeit beim ASV Schleie. Mit seinem Repertoire trifft er den Geschmack der Gäste des ASV Schleie.

Am Sonntagmorgen spielt dann ab 10 Uhr der Musikverein Oftersheim zum Frühschoppen auf und sorgt für eine zünftige Atmosphäre mit seinem Auftritt.

Angeboten werden kulinarische Spezialitäten wie Zander und Merlan, aber auch Seehechtfilet, Calamares und ein Fischnuggets-Teller sowie vieles mehr. zg

