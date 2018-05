Anzeige

Oftersheim.Klein ist der Verein der Vogelfreunde 1993 und doch sieht der neue Vorsitzende Tim Klemm (Bild) positiv in die Zukunft: „Es ändert sich gerade vieles“, sagt er verheißungsvoll. Neu ist auf jeden Fall, dass seit kurzem der Mittelalterverein „Svart Korpar“ samt „Drakarna Folket“ mit auf dem Vereinsgelände im Oberen Wald unterwegs ist. Eine Symbiose, die der Vogelfreundeverein gut brauchen kann und die dem Mittelaltervolk einen Platz bietet für Treffen und Veranstaltungen.

Klemm zeigt die Volieren, die nicht alle besetzt sind: „Wellensittiche, Ziegensittiche, Kanarienvögel, Zebrafinken“, zählt er einige Arten auf, die hier krächzen, trillern und zwitschern. Käuze und Uhus gab es schon, einige Züchter haben ihre Vögel am Wohnhaus in Volieren, „das erleichtert die tägliche Pflege und die Zucht“, weiß Klemm, weshalb einige der „Einfamilienhäuser“ hier leerstehen. Und doch sind so manche der gefiederten Gesellen gerade in Brutlaune und machen ordentlich Radau. Zurzeit ist man menschlicherseits am Aufräumen und klar Schiff machen für den Sommer mit dem Parkfest am 28. und 29. Juli, das nach etwa fünf Jahren erstmals wieder angeboten wird. Für den Verein mit 42 Mitgliedern und 11 Aktiven sowie sieben Züchtern eine echte Aktion. „Die gehen wir aber gerne an“, zeigt Klemm die bereits gereinigten, vom Unkraut befreiten Wege und den Sperrmüll, der sich angesammelt hatte.

Schlösser und Fliegengitter am Vereinsheim sind geprüft und erneuert oder ausgebessert worden. Die Fronten der Volieren werden noch sauber gemacht, die Dächer – an einigen Stellen schadhaft – sind nach dem Parkfest dran saniert zu werden, schildert der Vorsitzende, wo es hapert. Vom Fest erwarte man sich einige Einnahmen, die dann reinvestiert werden, damit die Vereinsanlage wieder in altem Glanz erstrahlt und mit Leben gefüllt wird. „Das Gelände hier ist prima“, so der Vereinschef, „da kann man durchaus was draus machen“.