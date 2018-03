Anzeige

Oftersheim.Fröhliches Hundegebell ist keine Seltenheit auf dem Gelände des Hundesportvereins. Am Sonntag sorgte der Schnee dafür, dass die Vierbeiner lieber mit der weißen Pracht spielen wollten, als ihre Prüfungen zu absolvieren – geklappt haben die Aufgaben dennoch bei fast allen: Nur ein Mensch-Hund-Team bestand eine Prüfung nicht. „Zudem haben wir Absagen bekommen wegen des Wetters“, sagt Sabrina Reinhard, die im Verein unter anderem für die Basisausbildung zuständig ist.

Also wurde es eine kleine Prüfung mit nur sieben Startern. Aus Sicherheitsgründen wurde die Sparte „Vierkampf“, die vorgesehen war, abgesagt, „es ist zu gefährlich, dass die Hunde abrutschen und sich verletzen“, erklärt Reinhard. Immerhin sausen die Tiere ordentlich durch den zur Vierkampfprüfung gehörenden Slalomparcours und springen über Hindernisse. Zum Sprung gehört auch die Landung, die bei den Witterungsverhältnissen kaum stabil möglich gewesen wäre. „Für die Hundehalter, die ihren Teampartner auf dem Platz begleiten, gelten fast die gleichen Voraussetzungen“, stellt die Trainerin fest.

Insgesamt sieben Personen haben den Sachkundenachweis erbracht. Dabei werden zwanzig Fragen rund um den Hund, die korrekte Hundehaltung, gestellt, die schriftlich beantwortet werden müssen. Dazu gehören etwa: Ihr freilaufender Hund kommt auf Ihr Rufen nicht zurück. Was kann man tun? Sind alle Hunde gleich oder gibt es rassetypische Eigenschaften? Besteht die Gefahr, durch Strafen einen Hund so zu schockieren, dass er das Vertrauen in einen verliert? Sollte man, wenn man einen Hund übernimmt, mit dem Hund zum Tierarzt gehen, auch wenn der Hund einen gesunden Eindruck macht?