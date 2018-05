Anzeige

Ali ist Elektroingenieur und hat im Schiffbau gearbeitet. Deswegen schickte er schon Bewerbungen an Firmen nach Hamburg und Bremen. Aber er hatte keinen Erfolg: „Ich bin 53 Jahre alt. Vielleicht ist das ein Grund. Vielleicht auch, weil ich ein Ausländer bin.“ Ali hat bereits ein Praktikum in einem Betrieb in der Nähe gemacht und sucht jetzt Arbeit in der Umgebung. „Ich möchte die Situation meiner Familie verbessern.“ Während Ali seine Geschichte erzählt, stellt seine Tochter Knabbereien auf den Tisch: Kekse aus Kichererbsen, getrocknete Früchte und Pistazien. Frau und Kind sind erst vor wenigen Wochen aus Teheran gekommen. Ali und seine Frau warten, dass ihre Tochter bald in einen Kindergarten kommt. „Dort kann sie Freunde finden und anfangen Deutsch zu lernen.“ Beim Abschied blickt Ali zu seiner Tochter und sagt: „Ich hoffe, meine Tochter wird hier ein gutes Leben haben. In Freiheit und ohne Angst.“ ah

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 29.05.2018