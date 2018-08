Tödliches Rätsel in Lissabon

Anzeige

Oftersheim.Eine Krimi-Lesung mit dem Schriftsteller Luis Sellano macht am Dienstag, 16. Oktober, 19.30 Uhr im Bürgersaal (Eichendorffstraße 2) den Auftakt der Winterveranstaltungsreihe der Bücherei. Er stellt den dritten Fall für den deutschen Ermittler Henrik Falkner vor, das Buch trägt den Titel „Portugiesische Tränen“.

Für den ehemaligen deutschen Ermittler Henrik Falkner sind die malerischen Gassen der Lissabonner Altstadt zur neuen Heimat geworden. Von seinem Onkel Martin hat er ein uriges Antiquariat geerbt – und zahlreiche Artefakte, die Teil von ungeklärten Verbrechen sind. Eines Tages findet er im Laden eine kitschige Fahne, auf der ein seltener japanischer Fisch abgebildet ist, ein Koi. Henrik ahnt, dass er einem neuen Rätsel auf der Spur ist. Einem tödlichen Rätsel, denn die Spur führt zu skrupellosen Sammlern des wertvollen Fisches, die vor nichts zurückschrecken. Schon bald steht Henrik zusammen mit der schönen Polizistin Helena vor der ersten Leiche. Es wird nicht die letzte sein …

Über den Autor

Luis Sellano, Jahrgang 1968, ist das Pseudonym des deutschen Autors Oliver Kern. Auch wenn Stockfisch bislang nicht als seine Leibspeise gilt, liebt Luis Sellano Pastéis de Nata, ein portugiesisches Gebäck, und den Vinho Verde (grünen Wein) umso mehr. Schon sein erster Besuch in Lissabon entfachte seine Liebe für die Stadt am Tejo. Luis Sellano lebt mit seiner Familie in Süddeutschland. Regelmäßig zieht es ihn auf die iberische Halbinsel, um Land und Leute zu genießen und sich kulinarisch verwöhnen zu lassen. zg