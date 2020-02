Tolles Ambiente fürs Ja-Wort

Oftersheim.Brautpaare haben die Möglichkeit, sich auch im historischen Ambiente des fränkischen Bauernhofs auf dem Anwesen Mannheimer Straße 59 trauen zu lassen. In diesem Jahr gibt es noch freie Termine: am Samstag, 9. Mai, 10 Uhr, sowie am Samstag, 5. September, 10 oder 12.15 Uhr. Das teilt die Gemeinde mit.

Für das Extra-Angebot wird zusätzlich zur konventionellen Trauungsgebühr eine Gebühr von 200 Euro erhoben. Enthalten sind die Trauung außerhalb des Rathauses sowie die Überlassung der Räumlichkeiten und der Bistrotische im Anwesen Mannheimer Straße 59. Dem Brautpaar steht der Innenhof mit der Scheune für eine Stunde im Anschluss an die Trauung zur Verfügung. Die Gemeinde weist darauf hin, dass das gemeindliche Standesamt wegen der begrenzten Termine nicht immer allen Wünschen entsprechen kann. zg

