Tonne für CDs und DVDs

Oftersheim.CDs und DVDs gehören nicht in den Restmüll oder die grüne Tonne. Die Rohlinge bestehen nämlich größtenteils aus dem hochwertigen Kunststoff Polycarbonat, der sich gut verwerten und zu neuen Produkten verarbeiten lässt.

Auch die dünne Metallschicht ist recycelbar und kann somit wieder in den Wirtschaftskreislauf gebracht werden. Die Gemeinde Oftersheim beteiligt sich nun an einem Sammelsystem, um die weggeworfenen Datenträger für die Wiederverwertung nutzbar zu machen. Dafür wurde ein blauer Sammelbehälter im Umweltamt/Bauamt, Eingangsbereich (Eichendorffstraße 2) dauerhaft aufgestellt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Rohstoffpotenzial ist erheblich

Da das eingesetzte Rohstoffpotenzial erheblich ist, haben bereits einige Firmen ein ökologisch vorteilhaftes Kreislaufsystem zum Aufbereiten von CDs entwickelt. Bei der mechanischen Aufbereitung entstehen keine prozessbedingten Abfallstoffe, dadurch kann ein sehr hoher Verwertungsanteil erzielt werden. Aus dem aufbereiteten Kunststoff werden im Anschluss neue hochwertige technische Applikationen für die Medizintechnik, Automobilindustrie oder etwa Haushaltswarenindustrie, hergestellt. Dennoch sollte vor der Abgabe auf das Vernichten der Inhalte geachtet werden.

Damit die auf der CD gespeicherten Daten nicht mehr gelesen werden können, sollte man zur Sicherheit alle Daten von dieser und den nicht mehr zu gebrauchenden DVDs löschen. Zerkratzen Sie dazu einfach die Unterseite der kreisrunden Datenträger mit einem scharfem Messer oder einem Nagel.

Zerbrochen werden dürfen sie in keinem Fall, da eine mechanische Aufbereitung dann nicht mehr möglich ist. Die Hüllen, die CDs oder DVDs schützen, bestehen zumeist aus Plastik oder Pappe und können anders als ihr Inhalt daher bedenkenlos in der grünen Tonne entsorgt werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.01.2020