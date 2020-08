Oftersheim.SPD-Mitglieder und interessierte Einwohner sind am Samstag, 15. August, um 11 Uhr zur „Tour de Ofdasche“ willkommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Sozialdemokraten. Treffpunkt ist der Brunnen am Rathaus.

„Wir wollen gemeinsam mit dem Fahrrad interessante Punkte wie das Rettungszentrum, die gemeindlichen Mehrfamilienhäuser in der Plankstadter Straße, die Schimper-Gemeinschaftsschule, das Renaturierungsgebiet Leimbach/Landgraben und die Theodor-Heuss-Ganztagesgrundschule anfahren“, wird die Route verdeutlicht.

Abschluss beim HSV

Für Fragen stehen die SPD-Gemeinderäte zur Verfügung. Landtagsabgeordneter Daniel Born und Bundestagskandidatin Neza Yildirim sind mit dabei. Ein gemütlicher Abschluss ist in der Gaststätte des Hundesportvereins vorgesehen. jr/zg

