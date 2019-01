Tragen des Schmucks hält Unheil fern

Oftersheim.Im Römermuseum in der Mannheimer Straße 59 sind Fundstücke einer „Villa rustica“, eines römischen Gutshofs, von Ausgrabungen auf den Hornungsäckern auf Oftersheimer Gemarkung in den 60er Jahren ausgestellt. Einige der Exponate der sehenswerten Schau stellen wir in loser Folge detailliert vor.

Melonenperlen-Schmuck zeichnete von jeher nicht nur Frauen aus, zeigte, dass sie Besitz haben. Auch Männer schmückten sich mit unterschiedlichen Dingen. Sehr häufig dienten Schmuckgegenstände jedoch auch als Amulette, die böse Einflüsse abwenden sollten. Im Oftersheimer Grabungsgebiet wurden unter anderem Melonenperlen gefunden. Sie wurden aus einem Gemenge von Quarzsand und einem organischen Bindemittel hergestellt. Häufig war dieses Bindemittel Pottasche, die den Schmelzpunkt des Quarzsandes herabsetzte. Technologisch steht diese Herstellungsweise zwischen der von Glas und Tonkeramik. Von der Zusammensetzung her ist Glas der nächste Verwandte; die Produktion, das kalte Gefüge mit einem Brand zu verfestigen, entspricht der der Tonkeramik.

Vorderer Orient und Ägypten

Bekannt ist das Verfahren aus dem dritten Jahrhundert vor Christus. Zur Herstellung von Figuren, Perlen oder kleinen Gefäßen wurde das Verfahren im Vorderen Orient und Ägypten genutzt. Handwerker in der römischen Zeit im ostmediterranen Raum beherrschten diese Technik ebenfalls.

Perlen der Art aus der Fundstelle in Oftersheim werden oft als Einzelstücke oder in kleineren Mengen gefunden. Größere Perlen zierten dabei Pferdegeschirre, kleinere wurden als Talismane oder Schmuck an Frauentrachten getragen. In der zuletzt beschriebenen Funktion sollten sie unter anderem den „Bösen Blick“ abwenden.

Der Glaube an magische Kräfte und die Vorstellung, dass durch den intensiven Blick eines Menschen, der diese besitzt, Unheil verbreitet wird, sogar jemand zu Tode kommen kann, wurde durch das Tragen der Perlen beruhigt. Das Gemeindemuseum ist zurzeit in Winterpause, ab Sonntag, 10. März, ist wieder jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat von 10 bis 12.30 Uhr geöffnet.

