Traktor verliert Stroh und fährt weiter

Oftersheim.Ein Traktor mit einem mit Stroh beladenen Anhänger hat vergangene Woche – am Donnerstag, 22. Oktober, zwischen 7 und 8 Uhr – auf der Heidelberger Straße offenbar einen Teil seiner Ladung verloren. Das teilt das Umweltamt der Gemeinde mit. Dabei kam es in Höhe der Hausnummer 65 in Richtung Plankstadt, auf der linken Straßenseite, zu extrem starken Verschmutzungen. Das Stroh lag auf den parkenden Autos, auf dem gesamten Gehwegbereich sowie auf der Gegenfahrbahn.

Verschmutzungen in der Heidelberger Straße mit Stroh werden etwa vier- bis sechsmal pro Jahr registriert, weil ein Traktorfahrer seine Ladung offenbar nicht mit einer Plane abdeckt und sichert. So extrem wie am 22. Oktober sei es aber noch nie gewesen. Die Anwohner mussten ihre Autos vom Stroh befreien und waren mehrere Stunden mit der Reinigung des Gehwegs beschäftigt. Ein Anwohner hatte seine 240-Liter-Bio-Mülltonne anschließend bis zur Hälfte gefüllt. Wer seine Ladung verliert, muss nach dem Straßengesetz unverzüglich für die Reinigung der Straße und des Gehwegs sorgen. Da der Traktorfahrer noch nicht ermittelt werden konnte, bittet das Umweltamt um Mithilfe. Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat, möge sich mit dem Umweltamt, Ulrike Krause, unter Telefon 06202/59 72 02, E-Mail: umweltamt@oftersheim.de, in Verbindung setzen. zg

