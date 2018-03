Anzeige

Oftersheim.Immer wieder gibt es Bürgeranfragen in den Gemeinderatssitzungen, ob die Verwaltung an dieser oder jener Stelle eine Hundetoilette aufstellen könne. Bereits 15 solcher grüner Kästen mit Tütchen für die Hinterlassenschaften der Vierbeiner stehen in Oftersheim – allein drei Stück auf einer rund 200 Meter langen Strecke in der Bachstraße auf dem Grünstreifen neben dem Leimbach.

Aber man muss nicht einmal besonders aufmerksam suchen: Die „Tretminen“, die zum Teil direkt neben den Hundetoiletten liegen – und auch sonst überall im Gras – sind nicht zu übersehen. Die Gemeinde weist darauf hin, dass Hundebesitzer, die den Kothaufen ihres Lieblings liegenlassen – auch in Grün- und Erholungsanlagen – , eine Ordnungswidrigkeit begehen, die nach der Polizeiverordnung der Gemeinde Bußgeld kosten kann. Dort heißt es unter anderem: „Grün- und Erholungsanlagen sind allgemein zugängliche, gärtnerisch gestaltete Anlagen, die der Erholung der Bevölkerung oder der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes dienen. Dazu gehören auch Verkehrsgrünanlagen und allgemein zugängliche Kinderspielplätze.“ az/zg

Besonders betroffene Plätze werden in nächster Zeit übrigens verstärkt kontrolliert. az/zg