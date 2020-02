Treue Mitglieder geehrt

Oftersheim.Mit einem Sektempfang begrüßten der Vorsitzende des Motorsportclubs (MSC) Ralf Kumpf und sein Stellvertreter Mario Helfrich die Besucher der Winterfeier im Clubhaus des Hundesportvereins.

Nach einem Bericht über die Aktivitäten und Veranstaltungen des vergangenen Jahres begannen Ralf Kumpf und Schatzmeister Gerd Schäfer den Ehrungsreigen mit der Verleihung der Ewald-Kroth-Medaille des ADAC, die für langjährige Mithilfe bei der Organisation motorsportlicher Veranstaltungen verliehen wird. Die Medaille in Bronze bekamen Peter Bechtold und Bernd Neumann, in Silber Margot Frei, Alexander Bender, Alfred Schiller, Karl Schmidt und in Gold Dieter Daebel, Theo Ruder sowie Gerd Schäfer.

Für regelmäßige Clubabendbesuche wurden Luca Kumpf, Gerhard Kumpf, Ralf Kumpf, Margot Frei, Karlheinz Frei, Klaus Elß, Dieter Daebel, Mario Helfrich, Gerd Schäfer, Werner Schwarz, Alfred Albrecht, Michael Benz, Fritz Ritter, Alfred Schiller, Karl Schmidt, Peter Bechtold, Ilse Bechtold, Helmut Siegel, Margit Siegel, Bernd Neumann und Thomas Geiger ausgezeichnet.

Interne Orientierungsfahrten

Bei den internen Orientierungsfahrten, die von Ehrensportleiter Fritz Ritter organisiert wurden, ergab sich folgendes Ergebnis: erster Platz: Ralf Kumpf sowie das Team Gerd Schäfer und Alfred Schiller; zweiter Platz: Ursula und Werner Schwarz, dritter Platz: Lin Dha Reitter und Klaus Elß. Den vierten Platz teilten sich Team Renate und Bernd Neumann sowie Team Marianne und Gerhard Kumpf. Fünfter wurden Luca Kumpf sowie das Team Margot und Karlheinz Frei. Sechste wurde Andrea Kumpf.

Im Unterhaltungsteil des Abends folgte die heitere Geschichte einer besorgten Mutter, die seit einem Jahr mit ihrem 17-jährigen Sohn beim begleitenden Autofahren unterwegs ist. Der Vortrag wurde mit Applaus und vielen Lachern belohnt. Den Abschluss der Winterfeier gestalteten Florian Schwarz und Luca Kumpf mit einer Spielerunde, ehe das Kuchenbuffet eröffnet wurde. rk

