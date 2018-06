Anzeige

Oftersheim.„Flüchtlinge in Arbeit“ lautet der Titel einer Vortragsveranstaltung mit dem Trigema-Chef Wolfgang Grupp und der FDP-Landtagsabgeordneten Gabriele Reich-Gutjahr, zu der die Liberalen am Mittwoch, 25. Juli, 19 Uhr, in den Rose-Saal einladen.

Die FDP fordere schon seit langer Zeit ein Einwanderungsgesetz, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei. Flüchtlingen, die in Deutschland arbeiten, Steuern und Sozialversicherungsabgaben leisten, drohe die Abschiebung. Sie arbeiteten in Berufen, für die dringend Arbeitskräfte gesucht werden. Obwohl sie in unsere Gesellschaft integriert seien, bestehe mangels Einwanderungsgesetz keine Möglichkeit zu bleiben.

Arbeitgeber, die verzweifelt Arbeitskräfte suchen, melden sich jetzt zu Wort. Dazu gehört auch der Unternehmer Wolfgang Grupp, Inhaber und Geschäftsführer der Burladinger Textilunternehmens Trigema, sowie die Stuttgarter FDP-Landtagsabgeordnete Gabriele Reich-Gutjahr. zg