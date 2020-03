Trockenbau wird schon früher fertig

Oftersheim.Die Gemeindeverwaltung hatte die Trockenbauarbeiten für die Deckenbekleidung und akustische Maßnahmen in der Kindertagesstätte Fohlenweide vor einiger Zeit bereits beschränkt ausgeschrieben. Da in der Kindertagesstätte zurzeit aufgrund der Coronavirus-Pandemie nur eine Notbetreuung stattfindet, sollte die Gelegenheit genutzt und schnellstmöglich mit den Trockenbauarbeiten begonnen werden. Daher hat der Gemeinderat die Auftragsvergabe, die eigentlich erst für die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung im April angedacht war, vorgezogen und schon jetzt per elektronischem Umlaufverfahren beschlossen. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Demnach wurde der Auftrag in Höhe von 31 978,16 Euro für die Trockenbauarbeiten in der Kindertagesstätte Fohlenweide einstimmig an die Oftersheimer Firma Hodzic vergeben. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.03.2020