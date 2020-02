Trotz wenig Geld zu Konzerten gehen

Oftersheim/Schwetzingen.„Kultur darf kein Luxus sein“ lautet das Motto des Kulturparketts Schwetzingen/Oftersheim. Das Ziel von Kulturparkett Rhein-Neckar ist eine niedrigschwellige Kulturvermittlung, um auch den Menschen Zugang zu Kulturangeboten zu verschaffen, denen dies bisher aus finanziellen Gründen unmöglich ist.

Das Kulturparkett Rhein-Neckar sammelt gesponserte Karten, Frei- und Restkarten von Kultureinrichtungen. Diese Karten werden dann kostenlos Gästen mit geringem Einkommen zur Verfügung gestellt. Mit dem Kulturpass können die Gäste des Kulturparketts die Karten reservieren und an der Abendkasse entgegennehmen.

Informationen, Beratung und Buchung von Veranstaltungen sind auch für Oftersheimer in der Sprechstunde möglich, immer dienstags von 17 bis 19 Uhr in der der Hebelstraße 6 (im Erdgeschoss des Awo-Gebäudes) in Schwetzingen, unter Telefon 06202/5 79 97 84, E-Mail: schwetzingen@kulturparkett-rhein-neckar.de zg

