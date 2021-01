TSV-Übungsleiterin hofft auf schnellen Neustart beim Rehasport

Karlsruher Straße

Frost stoppt die Bauarbeiten

Auf der Karlsruher Straße ist es in den vergangenen Tagen still gewesen. Kein Bagger war zu hören, kein Bauarbeiter in Sicht. Auf Nachfrage bei der Stadtverwaltung erklärt die Pressesprecherin Andrea Baisch: „Die Baustelle ruht ...