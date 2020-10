Über 15 Jahre Jugendtrainer – Impuls kam vom Enkel

Oftersheim/Ketsch.Erst vor wenigen Wochen feierte Herbert Schwarz seinen 80. Geburtstag (wir berichteten). Jetzt bekam er noch ein nachträgliches Geschenk – den Ehrenamtspreis des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), der seit 1997 an besonders engagierte Menschen vergeben wird. Die SGO um Jugendleiter Dimi Chrisafis hatte nun ihren langjährigen Nachwuchstrainer vorgeschlagen – und Schwarz wurde ausgewählt.

Für den in Ketsch wohnenden, aber in Oftersheim aufgewachsenen Rentner ist die Arbeit mit den kleinen Kickern eine Herzenssache. „Die Kinder machen mir Spaß und man bleibt jung“, strahlt der 80-Jährige. Zu dem Job kam er eher zufällig: „Mein Enkel hat mich breitgeschlagen, er hat gesagt, dass sie Trainer brauchen.“ Und da Herbert Schwarz immer schon Fußballer war und – während der Zeit, als er in Mannheim gewohnt hat – auch schon Mannschaften gecoacht hatte, übernahm er die Aufgabe. Das war in der Saison 2004/2005 und er macht es heute immer noch.

Ein paar Jahre später kam dann die Trainertätigkeit beim SV 98 Schwetzingen hinzu – wieder durch Zufall: Ein Vater hatte ihn angesprochen, ob er sich das vorstellen könnte. Herbert Schwarz konnte. Und auch heute noch betreut er dort die F1-Junioren und die Bambini.

Fünf Tage auf dem Platz

„Ich stehe fünf Tage in der Woche auf dem Platz“, berichtet er. Und das übrigens komplett ehrenamtlich, ein Übungsleitergeld möchte er nicht. Sein Lohn sind die begeisterten Kinder – und jetzt der DFB-Ehrenamtspreis samt einer schönen Uhr, die Herbert Schwarz ganz stolz zeigt und in Ehren halten wird. Die Auszeichnung ist für ihn eine Motivation, sich auch in Zukunft mit dem gleichen Engagement um den Fußballnachwuchs zu kümmern. ali

