Über Gesundheit und Genuss

Oftersheim.Muss das wirklich ein Widerspruch sein – Gesundheit und Genuss? Dr. Gunter Frank erklärt am Dienstag, 2. April, 19.30 Uhr, in der Gemeindebücherei, Mannheimer Straße 67, was gutes Kochhandwerk mit gesundem Genuss zu tun hat und stellt sein neustes Buch vor, das er gemeinsam mit Sterneköchin Léa Linster und dem Heidelberger Wissenschaftler Michael Wink geschrieben hat.

Die meisten von uns können kaum noch genießen, heißt es in einer Pressemitteilung. Selbst Gäste in Léa Linsters Sterne-Restaurant bringen eine Portion schlechtes Gewissen mit zum festlichen Dinner. Muss das wirklich ein Widerspruch sein Gesundheit und Genuss? Im Text-Bild-Band trifft Kochkunst auf Ärztewissen und Ernährungsforschung. Léa Linster, Gunter Frank und Michael Wink haben einen mehrtägigen Selbstversuch unternommen. Sie haben eingekauft, gekocht, gegessen, diskutiert: Welche Art von Essen bereitet Genuss und ist trotzdem gesund? Oder gerade deswegen? zg

