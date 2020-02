Über Spaß und Leben

Oftersheim.Der Rose-Saal bietet die Bühne für Heinz Gröning, auch bekannt als der „unglaubliche Heinz“. Er gastiert am Freitag, 3. April, in Oftersheim. Der 54 Jahre alte Comedian, Musiker, Wortakrobat und Lyrik-Liebhaber ist ausgebildeter Mediziner, entschied sich aber vor fast 30 Jahren für die Bühne. Im Rose-Saal zeigt er sein Programm „Jammern gilt nicht“, ein philosophischer Abend über das Leben, die Fantasie und dem Spaß daran, den Menschen ein Lachen zu schenken.

Der unglaubliche Heinz glaubt an die Macht der Lachkraft und die heilende Wirkung problembefreiter Lachzonen. Aber er nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, die Kotzbrocken unserer Zeit an den Pranger der Lächerlichkeit zu stellen. Ein Blick zurück, ohne auf die Nostalgie-Drüse zu drücken. Denn: Früher war es nicht besser, sondern es ist nur länger her und man kann sich nicht mehr so gut dran erinnern.

Heinz ist ein unverbesserlicher Optimist auf der Suche nach dem Sinn im Unsinn. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 28.02.2020