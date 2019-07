Über zwei Schweinebrüder

Oftersheim.Puppenspiel – leichtes Spiel? Von wegen. Das Agieren mit Figuren kann auch einen gestandenen Staatsschauspieler wie Sebastian Kreutz ins Schwitzen bringen. Der Theatermann, der von 1997 bis 2011 zum Ensemble des Badischen Staatstheaters gehörte und seitdem in diversen freien Engagements in der Region zu erleben war, ist unter der Regie von Eva Kaufmann in seinem ersten Solostück am Figurentheater Marotte zu erleben.

„Piggeldy und Frederick“ für Zuschauer von vier bis acht Jahren gastiert am Freitag, 19. Juli, 16 Uhr, im Rose-Saal, Mannheimer Straße 95. Die Aufführung dauert rund 50 Minuten. Das kleine Schwein Piggeldy hat viele Fragen – das große Schwein Frederick hat viele Antworten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 17.07.2019