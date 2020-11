Umzug mit gemischten Gefühlen

Oftersheim.Klar ist das Neue besser. Aber am Alten hängt das Herz. Es sind die beiden Pole, die den Gemütszustand des Feuerwehrkommandanten Rüdiger Laser rund um den baldigen Umzug in das neue Rettungszentrum wohl am besten beschreiben. Vor 39 Jahren, im Jahr 1981 bezog der damals zwölfjährige Laser mit dem Feuerwehrhaus in der Mozartstraße 1 sein „zweites Zuhause“.

Es ist nicht übertrieben zu

...