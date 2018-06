Anzeige

Oftersheim.Über ein aufgebrochenes Fenster verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag Zugang zum Büro eines Hotels in der Hockenheimer Straße. Mit einem vorgefundenen Schlüssel öffneten die Einbrecher den Tresor und entnahmen daraus Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. Verlassen wurde das Büro in der Nacht zum Samstag gegen Mitternacht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern aktuell noch an.

Zeugen, die in der Nacht zum Samstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/28 80, zu kontaktieren. pol