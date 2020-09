„Und dann kam Julius“

Oftersheim/Edenkoben.Für diesen Spätburgunder in spe kommen nur die besten Trauben ins Töpfchen. Besser gesagt in den Eimer. „Wenn sie schon schrumpelig sind, schmecken sie zu süß, irgendwie marmeladig, schon gekocht am Stock. Und das wollen wir nicht“, versucht mir Julius Berizzi zu erklären, was meine Aufgabe für die nächsten zwei Stunden ist. „Wir brauchen 1a-Trauben für einen frischen, nicht so fetten Wein.“

...