„Und das Leben draußen geht einfach weiter“

Ein Bild der Verwüstung zeigte sich in Galtür im österreichischen Paznauntal am 27. Februar 1999, vier Tage nach der Katastrophe: Zer-trümmerte Autos liegen kreuz und quer in den Schneemassen. Bei dem schweren Lawinenunglück starben insgesamt 31 Menschen, darunter auch die Oftersheimer Familie Albinger.

© dpa