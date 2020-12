Und täglich grüßt . . .

Liebe Kinder, Ellie Ente hat mich vor wenigen Tagen etwas gefragt, was ich eigentlich mal wusste. Kennt ihr das Gefühl? Ich konnte es nicht glauben und habe die Augen ganz fest zusammengepresst, um vielleicht doch noch an die Information aus meinem Gedächtnis zu kommen. Aber: vergebens! Das hat mir einfach keine Ruhe gelassen. Deshalb habe ich für euch (und auch ein bisschen für mich) geforscht. Unser Gedächtnis kann Informationen aufnehmen, abspeichern und abrufen. Es ist in vier Ebenen unterteilt – die die Infos unterschiedlich lange behalten können. Das Ultrakurzzeitgedächtnis (maximal zwei Sekunden), Kurzzeitgedächtnis (bis zu 20 Sekunden), Arbeitsgedächtnis (wenige Minuten bis einige Monate) und das Langzeitgedächtnis (hier gibt es kein Limit). Welche Information Richtung Arbeits- und Langzeitgedächtnis wandert, hängt davon ab, wie wichtig uns die Information ist oder wie häufig wir sie wiederholen. Euren Namen kennt ihr sicher alle – und auch euer Alter und euren Wohnort. Diese Fakten sind tief in eurem Langzeitgedächtnis verankert. Aber könnt ihr euch auch noch an den Text „In der Weihnachtsbäckerei“ von Rolf Zuckowski erinnern? Das geht nämlich nur, wenn ihr das Lied ein paarmal gehört habt. Genauso funktioniert auch das Vokabellernen. Einfach ganz oft wiederholen, dann fließt es ins Langzeitgedächtnis – vielleicht klappt das ja besser, wenn ihr die Wörter singt.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 10.12.2020