Unfallfahrer bekannt – aber flüchtig

Oftersheim.Ein BMW-Fahrer verlor in der Nacht zum Freitag gegen 3.30 Uhr im Gewerbepark Hardtwald aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto, fuhr geradeaus weiter und prallte frontal gegen einen abgestellten Sprinter. Der wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen das Tor einer Lagerhalle geschoben.

Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und verständigte die Polizei. Der Zeuge beobachtete anschließend, wie der BMW-Fahrer telefonierte. Kurz darauf sei ein weiterer Mann mit einem Audi erschienen und mit dem Unfallverursacher weggefahren. Dieser Audi-Fahrer meldete sich wenig später bei der Polizei und teilte mit, dass der Unfallverursacher ein Bekannter von ihm sei. Er habe ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Als Unfallfahrer wurde ein 40-jähriger Mann aus Heidelberg ermittelt. Dieser konnte bislang weder im Krankenhaus noch an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. pol

