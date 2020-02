Unnötige Beeinträchtigungen

Oftersheim.Der Antrag der FDP-Fraktion, die Verkehrsberuhigungsinseln in der Heidelberger Straße zu entfernen, wurde vom Gemeinderat mehrheitlich abgelehnt.

„Schon in der nichtöffentlichen Sitzung hat sich ja abgezeichnet, dass wir für unseren Antrag keine Mehrheit bekommen“, meldete sich Fraktionssprecher Peter Pristl in der Sitzung zu Wort. Deshalb habe die FDP auch überlegt, den Antrag zurückzuziehen. Aufgrund der Resonanz, die man auf die Vorberichterstattung zum Gemeinderat in dieser Zeitung bekommen habe, wolle man aber noch einmal die Beweggründe für die Öffentlichkeit erläutern.

Die beiden Barken verursachen nach Auffassung der FDP während der Hauptverkehrszeiten unnötige Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein gleichmäßiger, ruhig fließender Verkehr sei nicht mehr möglich. Zwar könnten Fahrzeuge diese gleichzeitig passieren, was aber nicht die gängige Praxis sei. Dadurch komme es zu erheblichen Stauungen. Gleichzeitig verursachten das Bremsen und Wiederanfahren unnötige Emissionen.

Gefährdung der Radfahrer

Desweiteren seien die Barken eine Gefährdung für Fahrradfahrer, da durch die Engstellen ein ausreichender Abstand zwischen überholende Autos und Radfahrer meist nicht eingehalten werde. „Wir bestreiten nicht, dass die Barken zur Beruhigung des Verkehrs, insbesondere zur Vermeidung von Geschwindigkeitsüberschreitungen dienen, allerdings überwiegen unserer Meinung nach die genannten Nachteile“, begründete Pristl den Antrag. „Das alles zeigt, dass die gut gemeinte Absicht fehlgeschlagen ist. Ein stationärer Blitzer hätte meines Erachtens mehr Sinn“, zeigte er eine Alternative auf.

Die Verwaltung vertritt die Meinung, dass die Verkehrsberuhigungsinseln nicht zurückgebaut werden sollten, da durch sie eine Geschwindigkeitsreduzierung herbeigeführt wird. Die von der FDP genannten Nachteile überwiegen aus Sicht der Verwaltung nicht gegenüber der Temporeduzierung. Jedoch schlägt die Verwaltung vor, dass nach einer dauerhaften Temporeduzierung im Zuge der Fortschreibung des Lärmaktionsplanes über einen erneuten Rückbau der Verkehrsberuhigungsinseln abgestimmt werden sollte.

In der Vorlage für die Gemeinderäte gab sie aber keine Beschlussempfehlung. az

