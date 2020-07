Unterholz gerät in Brand

Von Saskia Grössl

Oftersheim. Taghell ausgeleuchtet ist die Szenerie von den Feuerwehrfahrzeugen vor Ort. Die Schläuche sind auf eine Fläche des Unterholzes am Waldspielplatz oberhalb des Tennisclubs gerichtet. Dieses war offenbar nach dem Abfeuern von Feuerwerk in Brand geraten.

Die Feuerwehr wurde am frühen Samstagmorgen um kurz vor 2 Uhr von der Polizei alarmiert. „Die Alarmierungskette war sehr schnell, so konnte Schlimmeres verhindert werden“, zeigt sich Feuerwehrkommandant Rüdiger Laser erleichtert. Die Polizeibeamten hatten von Anwohner die Info bekommen, dass Unterholz in Brand geraten ist. „Auffällig war wohl, dass kurz vorher ein Feuerwerk abgefeuert wurde. Durch Funkenflug hat sich dann das Unterholz entzündet“, erklärt Rüdiger Laser auf Anfrage dieser Zeitung. Die Polizei spricht von einer Fläche von 100 Quadratmetern, die die Feuerwehr aber relativ schnell löschen konnte. „Wir waren aber dennoch gute zwei Stunden im Einsatz“, so Laser. Insgesamt habe die Wehr etwa 5000 Liter Wasser benötigt, vor allem, um das Unterholz ordentlich nass zu machen. So sollte verhindert werden, dass die Flammen erneut auflodern. „Außerdem haben wir die Brandstelle auch mit einer Wärmebildkamera kontrolliert“, erklärt der Feuerwehrkommandant die Vorgehensweise.

Vier Fahrzeuge vor Ort

Mit insgesamt vier Fahrzeugen war die Feuerwehr vor Ort am Waldrand. Direkt an die Brandstelle konnte sie mit zwei Löschfahrzeugen mit Allradantrieb gelangen. „Da hat sich unser Tanklöschfahrzeug gut bewährt“, zieht Rüdiger Laser als Fazit des Einsatzes.

Vier abgebrannte Feuerwerksbatterien habe die Polizei gefunden, so der Feuerwehrkommandant. „Das ist absolut unverantwortlich“, macht er klar. Seine Kollegen und er werden nicht müde, zu betonen, dass bei der herrschenden Trockenheit im Wald jeder Funke gefährlich ist. „Wir hatten in diesem Fall auch Glück, dass da relativ viele Laubbäume stehen. Nadelhölzer brennen noch einmal deutlich schneller, vor allem, wenn dann noch Wind hinzukommt, der ein Feuer anfacht“, so Laser.

Nicht auszudenken, was passiert, wenn sich ein Brand ausbreitet. „Die Laubbäume haben bereits ihr Wachstum eingestellt und die Blätter eingerollt - ein Zeichen der herrschenden Trockenheit. Aber das bereitet uns Bauchschmerzen, denn die richtige Wärmephase kommt ja erst noch im August und September“, blickt Rüdiger Laser schon einmal voraus. Da seien selbst kleine Einmalgrills und erst recht Feuerstellen ein absolutes No-Go. Er freut sich aber auch, dass die Bevölkerung wachsam ist und wie in diesem Fall aufpasst, dass nichts Schlimmeres passiert.

Verständnis für Martinshorn

Das ist diesmal gelungen, durch die schnelle Einsatzbereitschaft. In diesem Zusammenhang appelliert Rüdiger Laser auch noch einmal an die Anwohner. Sie sollen Verständnis für den kurzzeitigen Lärm durch das Martinshorn haben. „Bei Gefahr im Verzug bleibt uns keine andere Wahl, die Straßenverkehrsordnung verpflichtet uns dazu, die Sondersignale einzuschalten“, so Laser abschließend.

© Schwetzinger Zeitung, Sonntag, 26.07.2020